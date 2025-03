Calcio Dybala stagione finita | si opererà al tendine lesionato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Ladi Paulo. L’argentino, in accordo con la Roma, ha deciso infatti di sottoporsi ad intervento chirurgico a seguito della lesione delsemitendinoso sinistro rimediata contro il Cagliari domenica scorsa e che si è rivelata più grave del previsto. Come si legge nella nota del club: “il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”. L’infortunio diha smosso anche i Friedkin (ieri Dan presente a Bruxelles per il meeting dell’ECA), che si sono mossi personalmente per mostrare la loro vicinanza al ragazzo in un momento difficile e mettere a disposizione le loro cliniche private. Lo stop sarà di almeno due mesi, e di conseguenzanon tornerà in campo in questa