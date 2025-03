.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-2025, risultati e marcatori della 23^ giornata

In C1 il Cerreto d’Esi vince il derby esterno contro il Chiaravalle, pari per il Pietralacroce. Nel girone A di C2 il Castelbellino prosegue l’inseguimento al Lucrezia, l’Aspio batte il Sant’Ippolito e continua a sperare nei play-out. Nel girone B, il Real Fabriano conquista due punti di vantaggio sul Sambucheto, la Polisportiva Uroboro ferma sul pari la Polisportiva Victoria, l’Osimo Five ottiene la salvezza aritmetica VALLESINA, 20 marzo– Solo ieri, mercoledì 19 marzo, è terminata la 23^diC1 e C2 dia 5. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.C1 InC1, il Cerreto d’Esi vince in trasferta il derby contro il Chiaravalle (foto di copertina): decidono i gol di Marturano(doppietta) e Boscaino, con la rete locale di Masi. I violanero restano così in quinta posizione con 36 punti, ma attualmente non disputerebbero i play-off per via degli 11 punti di distacco sul Gagliole secondo.