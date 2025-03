Napolitoday.it - Calcio a 5, Napoli a caccia del bis in Coppa Italia: gli azzurri volano in semifinale

Il Don Peppea 5 comincia con il piede giusto nella final eight diin corso di svolgimento a Jesi. Glidi Colini, campioni in carica, battono nel match dei quarti di finale la Fortitudo Pomezia per 5-2.Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, la.