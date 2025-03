Thesocialpost.it - Calciatore muore a 18 anni dopo una ginocchiata alla tempia in una partita

Tragedia nel mondo del calcio cinese: Guo Jiaxuan, giovane difensore del Beijing Guoan Football Club, è morto il 20 marzo, a soli 18, il giorno prima del suo 19° compleanno. La causa è un trauma cranico gravissimo riportato a febbraio durante unain Spagna contro l’RC Alcobendas.Il drammatico incidente in campoDurante il match, Guo è stato colpito involontariamente da unain un contrasto. Il giovanesi è accasciato sul campo e da quel momento è rimasto in coma. In Spagna era già stata dichiarata la morte cerebrale, ma il ragazzo era stato trasferito in Cina, al Beijing Tiantan Hospital, per proseguire le cure.Una carriera promettente interrottaGuo Jiaxuan era considerato una promessa del calcio cinese. In passato aveva avuto l’opportunità di allenarsi con il Bayern Monaco e di rappresentare la Cina nelle squadre nazionali giovanili.