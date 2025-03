Ilfattoquotidiano.it - Cade dal quinto piano della palazzina dove vive con la famiglia ad Asti: grave una 12enne

Una ragazzinaè caduta, nella serata di mercoledì 19 marzo, dalcon la, nel quartiere popolare di Torretta, zona ovest di. Si tratta di una ragazzina di origine nigeriana che frequenta la scuola media Martiri. I soccorsi, chiamati dai passanti che l’hanno vista a terra priva di sensi, sono arrivati sul posto trasportando d’urgenza l’adolescente all’ospedalegiano, dopo averla trovata in gravissime condizioni. La Questura diha aperto un’indagine per chiarire le dinamichecaduta che sarebbe avvenuta tra le 20.30 e le 21. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la ragazzina era sola in casa.La ragazzina, secondo i primi accertamenti, nella caduta dalavrebbe toccato i fili per stendere i panni di un appartamento ai piani inferiori che le avrebbero attutito la caduta.