Lanotiziagiornale.it - Busta paga più alta, aumenti fino a 240 euro mensili: ecco per chi crescono gli stipendi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lacrescea 240. Buone notizie in arrivo per circa 120mila lavoratori con il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri: l’accordo è stato raggiunto durante l’incontro tra il governo e le parti sociali al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.L’intesa ha portato anche alla revoca dello sciopero di bus, metro e tram che era stato indetto per l’1 aprile, proprio per il mancato rinnovo del contratto, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Resta invece confermato lo sciopero dei Cobas per venerdì 21 marzo, con la sigla che si oppone a questa intesa.L’accordo con i sindacati e le associazioni datoriali rende “immediatamente esigibile” il contenuto di due precedenti intese siglate a dicembre. Ma cosa prevede il rinnovo del contratto e quanto aumentano gliper questi 120mila lavoratori?, quanto aumentano glicon il rinnovo del contratto per il trasportoComplessivamente i lavoratori avranno un aumento incomplessivo che potrà arrivare, a regime,a 240