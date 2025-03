Anteprima24.it - Bus da Avellino ad Afragola: i pendolari evidenziano criticità

Tempo di lettura: 2 minutiIl “Gruppo-Roma via NA” con una lettera indirizzata al direttore generale dellACaMIR Maria Teresa Di Mattia, al manager dell’Air Campania Anthony Acconcia e alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha avanzato una serie di proposte migliorative dell’orario per i collegamenti bus tra– NapoliAV e chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per gli approfondimenti sul potenziamento del servizio.Si legge nella missiva che: “pur apprezzando lo sforzo della Regione Campania nell’istituire a partire dal 2024 il primo servizio TPL di collegamento, non possiamo non evidenziarnee sbavature che vengono giornalmente rilevate da parte deidel “Gruppo”. In generale, è da evidenziare la peculiarità del collegamento dovuta al fatto che il servizio è dedicato ai soli clienti dei treni (Trenitalia e Italo) e che, quindi, non ha senso avere orari dei bus non coordinati e “vincolati” all’arrivo/partenza dei treni stessi: l’orario rigido senza “comporto”, infatti, può produrre l’effetto paradossale di una partenza in orario del bus daadcompletamente vuoto, se il treno corrispondente in arrivo da Roma è in ritardo.