Laverita.info - Buoni samaritani sì ma non stupidi. «Salviamo» energumeni pericolosi

Con i soldi di tutti, soccorriamo in mare delle persone che visibilmente non sono sofferenti. Chi li opprime? Forse criminali più cattivi di loro. La vera carità è saper dire di no. Preoccupiamoci dei cristiani perseguitati.