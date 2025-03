Quotidiano.net - Bullizzato a 15 anni: "Spinto a uccidersi". Le prove nelle chat

"Ci sono molte frasi che confermano l’istigazione al suicidio di Leo e anche una mancata vigilanza della scuola perché le offese e le prese in giro lui le subiva a scuola, dai compagni di classe. Adesso sappiamo che sono quattro, due femmine e due maschi. È stata una escalation di angoscia, lui ha fatto su di sé quello che avrebbe voluto fare a quei ragazzi ma da persona educata non ha fatto. Si è tolto la sua di vita". Così l’avvocato Pia Perricci ieri ha fatto il punto sulle novità giudiziarie che riguardano il suicidio di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita con la pistola del padre, vigile urbano, e trovato mortocampagne della frazione di Montignano il 14 ottobre scorso. Perricci è il legale dei genitori del minorenne che per primi hanno dato la colpa al bullismo subito a scuola, l’alberghiero Panzini di Senigallia, se il loro figlio oggi non c’è più.