Calciomercato.it - Brutte notizie per la Roma: UFFICIALE, stagione finita per Dybala

Leggi su Calciomercato.it

L’argentino si opera: “Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio”Si conclude qui ladi Paulo. Laha appena annunciato che l’argentino “si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro“, rimediata domenica scorsa contro il Cagliari.si opera (LaPresse) – Calciomercato.it“Il calciatore e la società – prosegue la nota – hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”.: “Mi opero per tornare il prima possibile”“Cari amici. Innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate – l’incipit del post Instagram didopo il comunicato della– Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile.