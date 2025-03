Sport.quotidiano.net - Brutta notizia per il Montefano. Fano escluso dal campionato. Ecco la classifica aggiornata

Ilè statodaldi Eccellenza e così è stata ridisegnata lacon ilscavalcato dal Fabriano Cerreto. Del resto tutte le squadre avevano battuto ile quindi sono stati tolti i 6 punti, mentre Fabriano, Urbino e Atletico Mariner hanno pareggiato e quindi ci hanno guadagnato. "Sapevamo che avremmo dovuto lottare ancora prima dell’esclusione deldale dalla nuova". Peppino Amadio, tecnico del, analizza la situazione. "Ci attendono quattro battaglie, a partire – aggiunge – da quella con l’Urbania. Mancano quattro gare, due in casa, in cui dovremo fare il massimo pensando a una partita per volta". I viola sono reduci dall’importante pareggio a Montegranaro. "Adesso – spiega il tecnico del– ogni punto diventa fondamentale, quello di domenica a Montegranaro ci ha dato continuità a livello di prestazione rimasta su un buon livello dopo quella offerta con la Maceratese, sebbene non abbia portato punti".