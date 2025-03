Metropolitanmagazine.it - Brunori Sas riunisce il suo “popolo” a Roma: il live al Palazzo dello Sport, tra poesia e comicità

«Mi hanno detto che qui ac’è una piccola comunità calabrese!». Con la consueta sagacia,Sas saluta il pubblico, numerosissimo ieri sera al, inaugurando la terza tappa delSAS TOUR 2025, la traversatain otto date nei principali palaitaliani. Ha iniziato a Vigevano, per poi spostarsi a Firenze; dopo la capitale, che ha registrato il tutto esaurito, Dario sarà a Torino, Napoli e Bologna, per poi concludere con una doppietta a Milano, in attesa della tranche estiva.A riempire la platea e gli anelli del Palalottomatica, però, non ci sono solo conterranei, ma un mix ben riuscito di fan della prima ora e nuovi adepti, “reclutati” a seguito della fortunata esperienza a Sanremo 2025, che lo ha visto piazzarsi terzo nella classifica generale, dietro Lucio Corsi e il vincitore Olly.