Bruno Vespa e Stefano De Martino, "mi dicono che...". Un record su Rai 2

Sabato 5 aprile 2025 sono in programma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12) due concerti, ad ingresso libero, per pianoforte ed orchestra, organizzati dall'associazione Pianofriends, questi due eventi danno la possibilità di partecipare ad una raccolta fondi in favore dell'ampliamento della scuola Mamiko, a Djangoa, in Madagascar. Con l'Orchestra Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo, salgono sul palco i pianisti Pianofriends con un ospite d'onore: Philipp Lynov, vincitore dei concorsi Takamatsu International Piano Competition 2023 in Giappone e Xiamen International Piano Competition 2024 in Cina nel 2024. I due concerti si tengono nella Sala Puccini del Conservatorio alle ore 18.30 ed alle ore 21.00, l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Eventuali offerte, a sostegno del progetto, vengono raccolte a cura di Lions Club International.