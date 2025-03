Panorama.it - Bruce Willis compie 70 anni, le foto con l'ex moglie Demi Moore

L'attoreha compiuto 70. Un traguardo importante festeggiato in famiglia. E con un ospite speciale: l'ex. Che per l'occasione ha condiviso una serie digrafie sul proprio profilo Instagram. Le due celebrità avevano divorziato nel 2000, dopo aver avuto insieme tre figlie. Eppure, tra di loro è rimasto un legame profondo. Soprattutto in un momento delicato come questo., infatti, ha dovuto lasciare la recitazione a causa della demenza frontotemporale. Patologia che gli è stata diagnosticata nel 2023. Una brusca frenata per il "duro" di Hollywood. Arrivato alla fama con la serie cinematografica Die Hard, adesso si lascia coccolare dall'amore dei suoi cari. Un piccolo idillio familiare condiviso con i tanti fan sparsi per il mondo. Prima lacon le figlie tutti insieme sul divano, poi uno scatto diche tiene in braccio la nipotina più piccola.