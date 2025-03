Ilnapolista.it - Brio: «Boniperti raccomandava alle nostri mogli di essere sessualmente morigerate nei nostri confronti»

Sergio, difensore della Juventus degli Anni ’80. Noto soprattutto per i suoi medi spicci, ma segnava pure. È uno dei sei soli giocatori viventi ad avere vinto tutte le massime competizioni per squadre calcistiche di club. Il Corriere della Sera lo ha intervistato. Adessostudia per fare il mental coach?«Dopo la carriera di calciatore professionista, quella dinatore e venti anni da commentatore televisivo, mi sono messo a studiare per diventare mental coach. Mi sono accorto, infatti, diportato per coniugare i concetti di leadership, spogliatoio, aiuto reciproco alla vita aziendale. Non mi reggevo più in piedi e ho scelto di farmi mettere due protesicartilagini delle ginocchia contemporaneamente, nel corso di una sola operazione».Leggi anche: Vignola: «I discorsi di Trapattoni, non si capiva niente»: «ci consigliava di sposarci edi»Il rapporto con la Var?«Avrei cambiato il metodo di marcare e comunque con il libero dietro lo stopper, non eri mai l’ultimo uomo prima del portiere, mentre adesso si sta tutti in linea.