Ilgiorno.it - Brienno, scontro fra due auto in galleria: 4 feriti e Statale chiusa

, 20 marzo 2025 – E’ di quattroil bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 17 all’interno delladi, sullaRegina in direzione Menaggio. Due, con a bordo due donne di 22 e 54 anni e due uomini di 57 e 80 anni, si sono scontrate lateralmente. Tutti gli occupanti sono rimasticon lesioni mediamente serie, e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. In posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, l’ambulanza emedica del 118, assieme alla polizia locale per i rilievi. La strada è rimastaper il tempo necessario alla messa in sicurezza, allo svolgimento dei rilievi e alla rimozione veicoli, con inevitabili ripercussioni sul traffico.