Bridgerton: i fan potranno trascorrere la notte nella tenuta del duca di Hastings

I proprietari di Castle Howard, location usata per le scene ambientatedeldi, hanno annunciato che presto si potràlanel castello, per la gioia dei fan di. I fan diaffittare per unaCastle Howard, la spettacolare location usata per le scene ambientatedeldi, interpretato da Regé-Jean Page,prima stagione della serie Netflix. La residenza è situatacontea del North Yorkshire, a metà strada tra Londra ed Edimburgo, ed è stata progettata dal'architetto John Vanbrugh in età barocca. La location usata perCastle Howard è una delle più grandi residenze private del Regno Unito ed è stata in parte ricostruita dopo che un incendio nel 1940 aveva causato dei danni ingenti.