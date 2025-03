Ilgiorno.it - Brescia: bus con comitiva di anziani a bordo esce di strada. Muore un 75enne

, 20 marzo 2025 – Grave incidente aieri sera, giovedì 20 marzo, alle 19.40 circa, quando l’autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo da 52 posti che stava guidando ed è uscito dimentre percorreva via Orzinuovi. La corriera era diretta alla stazione cittadina. Uno dei passeggeri è morto, dopo essere stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni. Trasportava unadiresidenti in città e nei comuni del circondario, reduci da una breve vacanza ad Alassio, sulla riviera ligure, in provincia di Savona. Per motivi ancora da accertare il mezzo turistico ha sbandato ed è andato a finire sul marciapiede, finendo poi la sua corsa contro un muro e un albero. L’urto è stato particolarmente violento. A causa dell’incidente alcuni dei passeggeri hanno infranto i vetri con il capo, altri sono rotolati in cabina, altri ancora hanno sbattuto contro i sedili.