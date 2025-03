Ilgiorno.it - Brescia: bus con comitiva di anziani a bordo esce di strada. Decine di feriti, uno è grave

, 20 marzo 2025 –incidente questa sera, giovedì 20 marzo, nel quartiere che si trova nelle vicinanze della Tangenziale Ovest. Un autobus del servizio navetta frae Malpensa è uscito fuori, intorno alle 19.40. A, a quanto pare, c’era unadiche stava facendo ritorno da una breve vacanza diretta aed Alassio. Erano a pochi chilometri dalla meta, visto che il pullman avrebbe dovuto terminare la sua corsa alla stazione. Diverse persone, almeno una decina, sono rimaste ferite e una è in gravi condizioni. Il mezzo è uscito died è finito sul marciapiede terminando la corsa contro gli alberi che costeggiano la. Traffico in tilt echiusa al traffico. incidente autobus via Orzinuovi20 marzo 2025, Only Crew Fotolive Filippo Venezia Sul posto ci sono agenti della polizia locale, diverse squadre dei vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, per trasportare iche necessitano di cure negli ospedali della zona.