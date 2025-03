Pisatoday.it - Breast Unit di Pontedera-Volterra: l'Asl acquista dermografo per la ricostruzione del seno

Leggi su Pisatoday.it

Dal 2019, quando ladivenne istituita, oltre mille donne sono state curate per tumore della mammella, per un totale di quasi 2mila interventilogici, circa 400 all'anno. E circa 2mila sono tuttora le donne seguite. Da oggi in poi, questa struttura avrà in.