Brasile-Colombia, il pronostico verso i Mondiali 2026: doppia idea verdeoro

Non solo le formazioni europee con la Nations League ci terranno compagnia in questa pausa nazionali, che vedrà infatti anche protagoniste le qualificazioni in vista dei prossimi. Da tenere d’occhio c’è infatti la situazione in Sud America, dove in questi giorni si giocherà la tredicesima giornata del girone. Tra le partite in programma nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà anche quella tra, che si affronteranno all’Arena BRB Mané Garrincha, con fischio d’inizio all’1.45, in un match molto importante tra due formazioni divise in classifica da una sola lunghezza.I padroni di casa si trovano infatti a quota 18 punti, avendo disputato una prima parte di girone sicuramente non indimenticabile, con sole cinque vittorie nelle dodici partite disputate.che negli ultimi due impegni nel mese di novembre ha ottenuto altrettanti pareggi con Venezuela ed Uruguay e dovranno quindi cambiare marcia.