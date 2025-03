Napolipiu.com - Brambati sul Napoli: “Errore non vendere Osimhen, Conte si è sentito tradito”

Leggi su Napolipiu.com

sul: “nonsi è”">A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Massimo, ex calciatore e procuratore, commentando alcuni dei temi più caldi del momento, tra cui la situazione dele il rapporto tra la società e Antonio.Sule le tensioni condopo il mercato di gennaio«Di quei soldi incassati per Kvaratskhelia, ne potevano essere investiti almeno 35 milioni per sostituirlo. C’erano giocatori nel mirino che costavano 50 o 60 milioni, ma alla fine non è stato fatto nulla di concreto. Questo ha creato una forte tensione con, e non si può certo biasimarlo: perdere un giocatore di quella qualità senza un sostituto adeguato è un danno enorme. La gestione diè stata un altro: doveva essere ceduto, invece ci si è acntati di un prestito.