Sport.quotidiano.net - Boxe Nella riunione di Sarzana. “Bertola“ sugli scudi. Bilancio positivo per il ds Franchini

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono state due buone giornate di, con match belli e di qualità". C’è soddisfazione nelle parole di Franco, il ds della Pugilistica Carrarese “Enrico“ che fa il punto sulla recentedi noble art tenuta sul ring di. "Ilè sicuramentesia a livello organizzativo che nei risultati. Siamo riusciti a fare combattere quasi tutti i nostri atleti (solo quattro gli assenti per probelmi di salute o per impegni personali, ndr), abbiamo portato sul ring le nostre quattro ragazze, anche se Alessia Porto, di recente convocata in nazionale, ha dovuto combattere contro un carroarmato di peso maggiore. Ci sta stretto il pari di Elia Alpini ma nel complesso sono arrivati risultati giusti e non ci sono recriminazioni. I nostri sono tutti atleti giovani, sono promesse".