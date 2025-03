Ilrestodelcarlino.it - Botte al figlio e ai carabinieri. Padre ubriaco finisce in manette

prima aggredisce ilminorenne di soli 7 anni e poi si scaglia contro iintervenuti dopo la segnalazione del 118. L’altra sera idella stazione di Macerone hanno arrestato un uomo, presunto responsabile del reato di aggressione nei confronti delminorenne e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari, sono intervenuti dopo che era loro giunta una richiesta alla centrale operativa da parte del personale medico del 118, che era stato chiamato a Macerone per una segnalata aggressione nei confronti delminorenne, da parte del38enne romeno che, peraltro, era in stato di alterazione perchèe non consentiva loro di accedere nell’appartamento per verificare le condizioni di salute del ragazzino. I, giunti sul posto, dopo avere consentito ai sanitari di accedere nell’appartamento, hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione di conflittualità esistente all’interno della famiglia, che aveva richiesto l’intervento del personale del 118.