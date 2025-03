Boston Celtics ceduti a William Chisholm per la cifra record di 61 miliardi di dollari

Ilfattoquotidiano.it - Boston Celtics ceduti a William Chisholm per la cifra record di 6,1 miliardi di dollari

, campioni Nba 2024, sono statia un gruppo guidato dal socio amministratore di Symphony Technology Group, società di investimenti californiana che si occupa di “sviluppo di software innovativi, dati e analisi nel medio mercato” per circa 6,1di. Si tratta della più ricca vendita nella storia degli sport professionistici degli Stati Uniti.“Io e i miei soci nutriamo un immenso rispetto per Wyc, per l’intera famiglia Grousbeck e per il loro indelebile contributo all’organizzazione deinegli ultimi 23 anni”, ha affermatoin un comunicato che annuncia l’accordo, i cui dettagli sono stati confermati dalle agenzie che rappresentano entrambe le parti coinvolte nella vendita. “Non vediamo l’ora di imparare da Wyc e di collaborare con Brad Stevens, Joe Mazzulla e il talentuoso team e staff per costruire sul loro successo mentre lavoriamo per portare più campionati a casa a”, ha aggiunto.