Borse Europee in Calo | Dazi Doganali e Tensioni Economiche Pesano sui Mercati

Prosegue inla seduta sullein Europa, interrompendo una striscia vincente di quattro giorni, per il timore che ipossano indebolire le economie della regione. Parigi cede l'1,1%, Francoforte l'1,59%, Milano l'1,6%, Madrid lo 0,96% e Londra contiene ilallo 0,28% dopo che la Banca d'Inghilterra ha mantenuto i tassi fermi. A Milano le banche, le auto e la difesa frenano il listino. Intesa Sanpaolo cede il 3,3%, Bpm il 2,9%, Unicredit il 2,89%, Leonardo il 3,3% e Stellantis il 3,2 per cento. Nexi continua a correre (+2%) sulle offerte per un'offerta da circa 850 milioni del fondo Tpg per la divisione Digital Banking Solutions. Fuori dal listino principale occhi su Moltiply (+9,5%) che sta lavorando a un'offerta per Verifox, la piattaforma di comparazione che la tedesca Prosieben (-3,9%) vuole dismettere.