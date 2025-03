Juventusnews24.com - Borja Valero esalta l’ex Juve Fagioli: «Ci assomigliamo, è un ottimo calciatore. La qualità ce l’ha eccome»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni delcentrocampista della Fiorentina sul giovane Azzurrocentrocampista della Fiorentinaha parlato a La Gazzetta dello Sport confrontandosi cone attuale centrocampista Viola.PAROLE – «Un po’ ci, entrambi non siamo velocissimi, ma sappiamo stare tra le linee. Lui è un. È arrivato in Nazionale facendo un Europeo da giovane ed è stato a lungo allantus giocando. Non può essere una casualità. Lace».Leggi suntusnews24.com