It.insideover.com - Borioso e noioso, Benigni manipola la storia e decanta un’Europa che non esiste

Leggi su It.insideover.com

Più che un Sogno, lo spettacolo di Robertoin prima serata su Rai 1 è stato un’iniezione di Xanax: bolso, palloso, prevedibile. Se voleva radunare lo share degli “europeisti estremisti” (autodefinizione sua) e tenerli incollati fino al termine della concione, ci è riuscito con la tecnica degli oratori funebri: farli appisolare. Del resto, l’ex Cioni Mario non fa il comico ormai da un bel po’. Non fa più ridere almeno dal 1991, ai tempi di Johnny Stecchino, e ieri, una sola risata di pancia non l’ha cavata neanche di striscio.allegramente la, come quando fece liberare il lager di Auschwitz dagli americani, anziché dai russi, ne La vita è bella, gran paraculata per beccarsi l’Oscar; e anche stavolta non è stato da meno, ricostruendo origini e sviluppo dell’Unione Europea secondo una descrizione di pura fantasia (il boom economico dell’Italia sarebbe il frutto del mercato unico: sì, certo, e le partecipazioni statali, la programmazione economica, l’Iri, l’Eni di Enrico Mattei, e mettiamoci pure il peloso Piano Marshall, quelli fingiamo non siano mai esistiti).