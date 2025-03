Ilrestodelcarlino.it - Borgwarner, 27 posti a rischio . L’azienda non ritira i licenziamenti ma raddoppia l’incentivo all’esodo

Resta forte la preoccupazione dei 27 lavoratori, tra tecnici e ingegneri impiegati negli uffici e laboratori di ricerca e sviluppo di via Lasie, coinvolti nella procedura di 39collettivi avviata dallaMorse System Italy, azienda di Arcore (Monza Brianza), ma con una sede distaccata anche in città. Ieri pomeriggio il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli di via Lasie, mentre in Brianza si è tenuto un nuovo incontro tra sindacati e azienda. Registrato un piccolo passo in avanti: nonostante la conferma della procedura (ma anche di alcune ricollocazioni interne), è statotovolontario in caso di non opposizione al licenziamento per i lavoratori che vorranno cercare un collocamento esterno al gruppo. Si è raggiunta una ipotesi di accordo che verrà sottoposta ai lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno martedì 25 ad Arcore e a Imola.