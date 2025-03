Ilpiacenza.it - "Borgo in Fiore": una giornata tra colori, profumi e creatività a Caminata

Leggi su Ilpiacenza.it

Domenica 18 maggio 2025, caratteristica frazione del Comune di Alta Val Tidone in provincia di Piacenza, torna ad accendersi die dicon la manifestazione "in". Per tutta la, ilsi trasformerà in un'esplosione dicon.