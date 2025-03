Boom di ascolti per l'Europa di Benigni. Da Dante alla Costituzione, la playlist dei suoi monologhi più amati in tv - I video

Leggi su Open.online

5 milioni di telespettatori e il 28,1% di share. Sono questi i numeri che stamattina hanno dato il buongiorno a Roberto, dopo la messa in onda de Il sogno, il suo monologo europeista in diretta su Raiuno (e in contemporanea su Radiodue e in streaming su Raiplay). Numeri assai confortanti, specie in un’epoca di tv on the demand. Passano gli anni ma l’attore e regista toscano rimette ancora una volta l’Italia sul divano a guardare la tv. L’abitudinetvse l’è presa oltre vent’anni fa, quando la narrazione cinematografica post La vita è bella si è diradata a favore di spettacoli a tema, spiegoni tra il comico e l’intellettuale che hanno rafforzato l’amore di un intero Paese per il suo toscanaccio preferito. I numeri sono sempre rimasti quelli alti dell’evento televisivo, al pari della Nazionale di calcio o del Festival di Sanremo, anche se negli anni hanno subito qualche variazione a seconda del tema.