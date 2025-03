Lettera43.it - Bonus psicologo 2025, quanto bisogna aspettare per la nuova domanda

Leggi su Lettera43.it

Introdotto nel 2022 come risposta alla pandemia di Covid, in seguito all’aumento di casi di ansia e depressione, ilè stato rifinanziato nelcon 5 milioni di euro, a cui si andranno ad aggiungere le risorse non impiegate entro il 7 aprile. A partire dal 15 del mese l’Inps, seguendo la graduatoria esistente, accoglierà un altro pacchetto di domande. I beneficiari saliranno a circa 3.300: verrà soddisfatto l’1,7 per cento le richieste accolte, un dato ancora piuttosto basso seppur in live miglioramento rispetto al passato. Attenzione però: lo scorrimento della graduatoria non significa riapertura di nuove domande per il, ma solo l’assegnazione del beneficio a chi già lo aveva chiesto e non lo aveva ancora ricevuto.per laSeduta dallo(Getty Images).