Lettera43.it - Bonus Bebè 2025, quando arriva la Carta nuovi nati

Leggi su Lettera43.it

Nelsono in vigore diverse agevolazioni volte a sostenere la genitorialità in Italia, dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Tra iappena introdotti oppure confermati, ottenibili con e senza Isee, destiin ogni caso alle famiglie con figli c’è la. Eccoil contributo una tantum da 1.200 euro.Cosa è laEuro (Getty Images).Laè ununa tantum da 1.200 euro che spetta a tutti itra il primo gennaio e il 31 dicembre. Ilè riconosciuto a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 40 mila euro. Nel 2024 il valore del contributo ammontava a 1.000 euro: la Manovra ha dunque previsto un incremento di 200 euro.I requisiti per ottenere laPer poter beneficiare della, le famiglie devono rispettare determirequisiti: il bambino deve essere nato, adottato o preso in affido nel; almeno uno dei genitori deve essere residente in Italia; la famiglia deve avere un Isee inferiore a 40 mila euro.