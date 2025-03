Notizie.com - Bonus asilo nido, annuncio Inps: quando sarà possibile fare domanda

L’ha condiviso un nuovo messaggio a proposito del, con focus sulla procedura e dei tempi di presentazione della.Il nuovoconcesso a famiglie con Isee fino a 25.000 euro, con contributo massimo aumentato a 3.600 euro annui. Le famiglie con Isee da 25.001 euro a 40.000 euro potranno invece ricevere contributi per un massimo di 3.600 euro. Con l’Isee sopra i 40.000 euro ilnon supererà invece i 1.500 euro annui.– notizie.comL’ultima Legge di Bilancio ha introdotto anche altre novità. Dal 2025, per esempio, l’Isee non terrà più conto delle somme percepite con l’assegno unico. Di conseguenza, ilpiù accessibile. In più, il Governo ha deciso che nonpiù necessario avere un secondo figlio di età inferiore a dieci anni per accedere al contributo massimo.