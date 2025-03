Dayitalianews.com - Bolzano, quattro anni di violenze: 23enne denuncia l’ex dopo un brutale pestaggio

Un incubo di maltrattamenti e aggressioni, duratolunghi, è emerso solol’ennesimaaggressione. Una giovane di 23, originaria di, ha trovato il coraggio dire il suo ex compagno, un 35enne di origine straniera con regolare permesso di soggiorno, residente danel capoluogo altoatesino.Violenza fuori da un locale: l’intervento della poliziaLa ragazza ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordineessere stata picchiata selvaggiamente nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo all’esterno di un locale in via Buozzi. Secondo le ricostruzioni, la lite tra i due sarebbe iniziata all’interno di un bar, per poi degenerare quando l’uomo ha trascinato con forza la giovane fuori dal locale. Una volta sul marciapiede, il 35enne ha infierito con calci e pugni, le ha strappato gli orecchini dai lobi e infine le ha rubato il cellulare per controllare le sue chat e i messaggi sui social.