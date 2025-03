Bologna, fa il record di multe sulla corsia preferenziale, viene assolto perché rifugiato ucraino. Annullate sanzioni per 5mila euro

Leggi su Open.online

Si è preso ben cinquantain meno di quattro mesi, tutteaveva percorso, senza saperlo, le corsie preferenziali nel bolognese. Ha perciò accumulato quasidi(per la precisione 4.750) ma fortunatamente il giudice ha deciso di annullarle. Ilè presto detto: lui,, scappato dalla guerra e arrivato in Italia con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non sapeva che stava violando la normativa del codice stradale. Il giudice di pace diha deciso di annullare lericonoscendo «l’incolpevole ignoranza» dell’uomo, giardiniere in zona. «Non ha agito con dolo»Tra ottobre e gennaio ilper raggiungere il posto di lavoro, ha attraversato più volte alcune preferenziali del capoluogo emiliano. Non parla italiano, non comprende la segnaletica stradale e lesi sono accumulate man mano, tra l’altro nelle stesse vie.