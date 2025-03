Quifinanza.it - Bollette dell’acqua da 500 euro a famiglia, le regioni più care

Sabato 22 marzo è il World Water Day, la Giornata mondiale, un’occasione per fare il punto sul consumo critico dell’oro blu.I dati che seguono sono stati evidenziati dal XX Rapporto di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato.Si perde il 42%L’Italia non si presenta bene all’appuntamento, se è vero che la rete idrica nelle città italiane continua ad essere un colabrodo. E a servizi spessonti, soprattutto nel Mezzogiorno, corrisponde una spesa media delle famiglie di 500l’anno, rispetto ai 481 del 2023 e ai 406del 2019. E più di un italiano su 4 non si fidadi rubinetto.Secondo dati Istat, nel 2022 è andato perso il 35,2%immessa in rete nei capoluoghi di provincia e il 42,4% se viene considerato l’intero territorio italiano.