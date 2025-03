Ilfattoquotidiano.it - Bollette alle stelle: Autority, se ci sei batti un colpo! Anzi, spegni la luce

Rincarie non siamo neanche andati su Marte., se ci seiunla. Cominciamo da un dato certo: duea confronto, quella del bimestre ottobre-novembre 2024 e quella del bimestre successivo. Tre studentesse, Sila (turca), Jessica e Lu (cinesi), master di architettura alla Federico II di Napoli, sono in affitto in un appartamento di Via Supportico, angolo con Monte di dio, il quartiere più “storico” del centro storico. Qui nacque Neapolis, fondata dai primi colonizzatori greci, 2500 anni fa. E proprio quest’anno fiatotrombe: Laura Valente, direttore artistico, farà partire uno spettacolare Big Birthday Millenario.Per il resto ci sarebbe poco da festeggiare. Mi sono messa nei panni di Sila, Jessica e Lu, per la prima volta a Napoli, nel variopinto caos che offre la città, nel giro di un paio di mesi hanno visto leEnel lievitare del 70%.