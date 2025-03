Sport.quotidiano.net - Bocce, successo dei tornei di Lucrezia e Pergola. Lisotta e Battistini: una coppia perfetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Bocciofila, presieduta da Michele Chiappa, ha ospitato la prima edizione del Trofeo Tonucci Gioielli, gara regionale per formazioni diper atleti di tutte le categorie. Agli ordini del direttore di gara Giuliano Busca si sono iscritte 152 formazioni, certificando ilquantitativo e qualitativo della prova. La vittoria è finita nelle mani dellaEnrico-Fabio(Colbordolo) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-4 Francesco D’Alterio-Paolo Bellagamba (Serra De Conti). Terzo posto per Giorgio Alegi-Matteo Massi (Metaurense) che in semifinale hanno ceduto 12-6 a. Quarto posto per Mirco Caimmi-Nicolò Caimmi (Castelfidardo), battuti in semifinale 12-2 da D’Alterio-Bellagamba. Un’altra giornata fantastica per il mondo delleche tutti i fine settimana presentano un notevole numero di gare con tanti atleti ed atlete che misurano la loro bravura riuscendo a primeggiare e portare a casa ambiti premi.