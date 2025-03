Gamberorosso.it - “Bloccate tutte le spedizioni di vino dall’Europa”. La raccomandazione della Wine Trade Alliance in vista dei dazi di Trump

La minaccia deidel 200% sui vini europei ha immobilizzato il mercato vitivinicolo a stelle e strisce. Dopo gli annunci spot e le iniziative solitarie dei singoli importatori che hanno sospeso gli ordini dal Vecchio Continente, adesso arriva anche la presa di posizione ufficiale, il gruppo che lavora per conto di importatori, grossisti, dettaglianti, ristoranti e produttori americani per raggiungere una politica tariffaria zero. Laè di sospendere subito lein attesa delle possibili tariffe di aprile.La«Consigliamo vivamente alle aziende americane di interrompereledi, alcolici e birra dall'Ue. L'attuale rischio di tariffe è troppo elevato», si legge nella comunicazioneUswta, firmata dal presidente Ben Aneff.