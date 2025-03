Ilrestodelcarlino.it - Blitz in un negozio nella zona Gad. Fuorilegge 3mila bottiglie di liquore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Guardia di Finanza di Ferrara ha effettuato due distinti interventi che si sono conclusi con il sequestro di oltre 250 litri di bevande alcoliche e di 320 litri di gasolio per autotrazione. Nel corso del primo controllo, eseguito dai militari del Gruppo di Ferrara all’interno di un emporio che si trovaGad del capoluogo estense, sono state individuate oltre 3.000contenenti liquori e superalcolici per un totale di oltre 250 litri. Leerano collocate sui banchi di vendita e nel retrobottega. Dalla serie di accertamenti che sono stati portati avanti dalla Guardia di Finanza è emerso che le bevande erano conservate e quindi messe in vendita senza che fosse stato assolto il pagamento della tassa che grava su questo tipo di prodotto. Pertanto i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’intero quantitativo.