Blitz anti-scafisti: arrestati due egiziani, favorivano gli sbarchi illegali dalla Libia all'Italia

I Carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale di Frosinone, hanno arrestato due cittadiniaccusati di far parte di un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani. L’accusa, formulataDirezione distrettualemafia di Catanzaro, parla chiaro: associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le indagini, i due uomini sarebbero stati macchinisti a bordo delle imbarcazioni utilizzate per trasportare migrdalle coste libiche ed egiziane verso il suolo italiano.Le indagini e i precedenti arresti: tuttiL’operazione ha origine dall’arrivo di un’imbarcazione sulle coste crotonesi il 10 marzo 2023, pochi giorni dopo il tragico naufragio di Steccato di Cutro. Un’indagine complessa, che già lo scorso 11 ottobre aveva portato all’arresto di sei stranieri sempre di nazionalità egiziana, ritenuti membri dell’equipaggio e ingranaggi chiave di una rete criminale che gestisce il traffico di esseri umani tra Nord Africa e Italia.