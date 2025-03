Lettera43.it - Bitcoin, cosa si può comprare in Italia con la valuta digitale

Denaro virtuale bidirezionale, ossia convertibile con le principali valute ufficiali e viceversa, iin– così come tutte le altre crypto – non hanno corso legale come l’euro e non sono garantite da alcuna banca centrale o autorità pubblica: possono tuttavia essere utilizzare per acquistare beni o servizi a patto che il venditore sia disposto ad accettarle come mezzo di pagamento. Negli ultimi anni sono in aumento le piattaforme e i portali e-commerce su cui effettuare transazioni mediante cripto. In crescita anche i negozi fisici, sparsi per tutto il territorio nazionale, che consentono di effettuare acquisti con il denaro virtuale. Chiunque vuole sapere in quali attività poter aprire il proprio wallet, può recarsi sui siti Coinmap e Qui, aggiornati da Nord a Sud.