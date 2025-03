Napolipiu.com - Billy Gilmour, il Napoli ha trovato il suo “Maestro”

Leggi su Napolipiu.com

, ilhail suo “”">– Non è detto che uno debba escludere l’altro. L’abbondanza a centrocampo è una risorsa preziosa per Antonio Conte, soprattutto in vista del rush finale della stagione. E se da un lato il rientro di Frank Anguissa rappresenta un’arma in più per il, dall’altro c’è un giocatore che ha saputo guadagnarsi un posto nel cuore del tecnico:. Il giovane scozzese, arrivato in estate, ha aspettato con pazienza la sua occasione e, quando è arrivata, l’ha sfruttata nel migliore dei modi.Come riportato da Il Corriere dello Sport in un articolo di Fabio Tarantino,si è ritagliato uno spazio importante neldi Conte, al punto da diventare una soluzione credibile anche ora che l’organico è tornato al completo.