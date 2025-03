Anteprima24.it - Bike Sharing, De Stasio: “Che fine ha fatto il servizio aggiudicato a Novembre?”

Tempo di lettura: 3 minuti“Attraversando spesso la città, e constatando la drastica riduzione dei parcheggi a causa dei contemporanei lavori in corso, e le conseguenti difficoltà per i cittadini, mi sono chiesta cheabbiaildimobility (noleggio di 200 monopattini e 80 bici elettriche) che risulta, in seguito alla manifestazione d’interesse del Giugno 2024, alla società Helbiz Italia srl fin dal 122024 (Progetto di € 139.000,00).” – Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento”“Ricordo che la notizia venne data attraverso la stampa e che di lì a poco (addirittura per le festività natalizie) sarebbe dovuto partire tale!Peraltro, attraverso la geolocalizzazione dei veicoli e il successivo sblocco mediante scansione di codice QR, non sarebbe stato necessario neppure riconsegnare i veicoli ad una stazione predefinita.