Secoloditalia.it - Bignami affonda Fratoianni: “Attacchi Musk dal predellino della tua Tesla”. E il leader di Avs reagisce male (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Il collegainveisce controdalsua”. L’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo, ha scatenato l’ira deldi Alternativa verdi e sinistra Nicolanell’aula del Parlamento. Il deputato di Avs ha fatto un gesto con la mano come per mandare a quel paese l’esponente di FdI e poi si è portato le mani alla bocca per evitare di proferire un’ulteriore risposta. Insomma, non la pren de molto bene.Evidentemente, l’affondo diha colpito in pieno il portavoce ambientalista e progressista, finito al centro delle polemiche per il possesso di unamodel Y, prodotta dall’azienda automobilistica del suo arcinemico Elon. L’esponente di Avs aveva confessato di aver comprato la macchina elettrica anni fa con la moglie Elisabetta Piccolotti, anche lei parlamentare di Alternativa verdi e sinistra, che ha spiegato di averla acquistata “prima di sapere che Elon fosse pazzo e nazista”.