Oasport.it - Biathlon, a Oslo il “gran congedo” di Johannes e Tarjei Bø

Signori, si scende! La Coppa del Mondo digiunge al proprio capolinea nel “Tempio” di-Holmenkollen, che in questo 2025 torna ad assumere il suo consueto ruolo di atto conclusivo dopo averlo ceduto temporaneamente a Canmore nel 2024.La capitale norvegese è ormai assurta al ruolo di “Classica“, ma lo ha raggiunto solo progressivamente. Non va dimenticato come, per quasi tre lustri, abbia dovuto osservare una rotazione con altre località (Steinkjer, Fagernes, Lillehammer). Da fine anni ’90, invece,si è guadagnata lo status di appuntamento fisso, mancando successivamente all’appello solo tre volte e sempre per cause di forza maggiore.Riferendoci al settore maschile, Holmenkollen ha ospitato ben 85 gare individuali di primo livello (15 venti km, 31 sprint, 22 inseguimenti, 17 mass start).