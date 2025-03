Movieplayer.it - Biancaneve in versione horror arriva nelle sale USA sfruttando il traino del film Disney, ecco il trailer

Leggi su Movieplayer.it

IlThe Death of Snow White,della storia della principessa, arriveràUSA ad aprilela presenzadel live-action targato. In questi giorni sta debuttando in tutto il mondo il remake live-action die,la distribuzione delcon Rachel Zegler e Gal Gadot, Entertainment Squad e TheCollective hanno annunciato l'arrivo nei cinema americani di The Death of Snow White. Neldellae vietata ai minori della storia della giovane principessa si possono vedere le prime anticipazioni sul progetto indipendente. Cosa racconterà ilispirato aIllow budget The Death of Snow White arriverà nei cinema il 18 aprile e ha nel cast Sanae Loutsis, Chelsea Edmundson, Tristan Nokes, .