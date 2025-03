Panorama.it - Biancaneve, il film della discordia non necessario - Recensione

Preceduto da uno sciame di polemiche e da umori stizzosi aprioristici,di Marc Webb arriva infine al cinema, dal 20 marzo. Remake live action dell’amatissimo classico Disney del 1937e i sette nani, tratto dalla favola dei fratelli Grimm, l’abbiamo visto, cercando di dimenticare ogni critica preconcetta. E, anche se la narrazione non prende inciampi colossali, non ci ha convinto.Nonostante la bellezza spropositataregina cattiva Gal Gadot, cinta in abiti abbacinanti, e l’impegno devotoprotagonista Rachel Zegler,è un pasticcio strano, tutt’altro che magico anche se non così stridente. Assolutamente non. Gal Gadot in "" (Credits: Disney)Il remake che non volevamoLa grande premessa è sempre la stessa: perché ordire quest’esercito di remake live action dei classici Disney? Perché disturbare trame e personaggi amati e replicarli, rimestando e rifacendo? La risposta di quest’operazione sgradita è univoca e ovvia: per il portafoglio.