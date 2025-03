Ilfattoquotidiano.it - Biancaneve 2025, la ritoccata contemporanea è maldestra e goffa. Rachel Ziegler principessa latina

Con buona pace di Vladimir Propp e di zio Walt,aveva bisogno di una ritoccatina, pardon: ritoccatona. Meglio come Masaniello/a/* o capopopolo colorato (si chiama casting color blind) di un villaggio Disneyworld con fabbri e sartine coreane, guardie congolesi e un Cucciolo improvvisamente parlante, trascinati alla rivolta mite e silenziosa (la plebe ci guarda e non favella) contro la perfida regina Grimilde (una Gal Gadot cattiva davvero stuzzicante).Foglia di fico per mancanza di idee e per sindrome correttiva ri-significante (qualcuno ha parlato di cancellazione?), il live action al posto dell’animazione spennella di contemporaneità e di presunto realismo contorni, colori e magia di quella che è, e rimane, speriamo rimarrà, una fiaba sognante, sospesa, senza tempo. Matrice, quella del 1937, oltretutto narrativamente asciutta ed essenziale, visivamente irripetibile, tanto che il live action le corre pure dietro dal punto di vista espressivo senza innovare o inventare un fotogramma, anzi appesantendo l’operazione con numeri insipidi da musical e quell’atmosfera anonima da comparse inservienti da parco giochi, in alcuni punti pure rifacendo espressioni truffaldine e sorrisetti alla Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks.